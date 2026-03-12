Скопинцы засняли гололед на пешеходной дорожке
Льдом пешеходная дорожка в Скопине покрылась утром 12 марта. На кадрах видно, что ее поверхность не обработана реагентами. «Центр Скопина, ледовая арена. Скопин — центр Рязанского хоккея», — написали местные жители.
Скопинцы засняли гололед на пешеходной дорожке. Кадры публикует паблик «Новости Рязани Вконтакте».
