Скопинцы засняли гололед на пешеходной дорожке

Льдом пешеходная дорожка в Скопине покрылась утром 12 марта. На кадрах видно, что ее поверхность не обработана реагентами. «Центр Скопина, ледовая арена. Скопин — центр Рязанского хоккея», — написали местные жители.