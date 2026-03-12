Рязань
Рязанка, перенесшая инфаркт, поблагодарила бригаду скорой за спасение при высоком давлении
«Очень внимательные и профессиональные специалисты. Отличные медики и культура общения с пациентами у них на высоте, — поделилась женщина. — Когда бригада уже уходила, врач сказал мне: „Не волнуйтесь, следите за собой, если станет плохо, то мы обязательно поможем“. Эти слова звучат, как надежда».