Рязанка, перенесшая инфаркт, поблагодарила бригаду скорой за спасение при высоком давлении

Рязанка Галина Михайловна поблагодарила сотрудников скорой помощи за оперативную помощь при критическом скачке давления. Женщина вызвала медиков из-за резкого повышения давления до двухсот, несмотря на перенесенный инфаркт и тщательный контроль за здоровьем. Прибывшая бригада врачей быстро оценила ситуацию, провела обследование, сделала инъекцию и оказала помощь.

Рязанка Галина Михайловна поблагодарила сотрудников скорой помощи за оперативную помощь при критическом скачке давления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Женщина вызвала медиков из-за резкого повышения давления до двухсот, несмотря на перенесенный инфаркт и тщательный контроль за здоровьем. Прибывшая бригада врачей быстро оценила ситуацию, провела обследование, сделала инъекцию и оказала помощь.

«Очень внимательные и профессиональные специалисты. Отличные медики и культура общения с пациентами у них на высоте, — поделилась женщина. — Когда бригада уже уходила, врач сказал мне: „Не волнуйтесь, следите за собой, если станет плохо, то мы обязательно поможем“. Эти слова звучат, как надежда».