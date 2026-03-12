Рязанцы возмутились состоянием дороги от гипермаркета «Глобус» до улицы Грачи

Об этом сообщили в группе ВКонтакте «Подслушано в Рязани». По словам очевидцев, водители вынуждены ехать по встречной полосе и стараться разъезжаться без последствий, чтобы не попасть в яму. «Фуры летают с перегрузом одна за одной, разбили дорогу напрочь», — пишут местные жители. Также рязанцы отмечают, что ежедневно ездить и надеяться, что колеса останутся целы, уже невыносимо.

