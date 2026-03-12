Рязань
Рязанцы просидели в очереди в соцфонде из-за болезни сотрудников
«В настоящее время принимаются меры по оптимизации работы. Сожалеем, что посещение клиентской службы СФР оставило негативные впечатления. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в ответе.

Ранее рязанцы жаловались на двухчасовую очередь на флюорографию при диспансеризации.