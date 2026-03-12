Рязанцы просидели в очереди в соцфонде из-за болезни сотрудников

В отделении соцфонда на Московском шоссе в Рязани произошли задержки в обслуживании. Комментарии о проблеме появились под постами губернатора Павла Малкова. «Работают всего три окна. Ждали восемь дней, чтобы попасть на прием. И еще дополнительно час. Другие ждали более двух часов. Это нормально? Есть такие вопросы, которые нужно решать быстро. А приходиться ждать», — написали рязанцы. В соцфонде объяснили, что причина заключается в сезонных заболеваниях сотрудников. Отмечается, что отсутствует большое количество специалистов.

