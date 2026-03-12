Рязанцев насторожили накренившиеся сосны вблизи водонапорной башни
«Дорожка мимо водонапорной башни стала небезопасной. Два дерева вот-вот рухнут. Сейчас еще снег держит у корней. И если одно рухнет по направлению к башне, то второе нависает прям над тропинкой!» — написали в соцсетях обеспокоенные очевидцы.
Рязанцев насторожили накренившиеся сосны вблизи водонапорной башни в Солотче. Об этом сообщили в телеграм-канале «Солотча инфо».
«Дорожка мимо водонапорной башни стала небезопасной. Два дерева вот-вот рухнут. Сейчас еще снег держит у корней. И если одно рухнет по направлению к башне, то второе нависает прям над тропинкой!» — написали в соцсетях обеспокоенные очевидцы.
Фото: «Солотча инфо».