Россиян предупредили о риске слежки через умные колонки

Эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко предупредил о новой угрозе безопасности. Как пишет РИА Новости, хакеры научились взламывать умные колонки, чтобы следить за своими владельцами. Дащенко отметил, что злоумышленники могут получить доступ к устройству, собирать личные данные пользователя и пытаться проникнуть в другие гаджеты, подключенные к тому же аккаунту. Распознать взлом умной колонки бывает непросто. По словам специалиста, косвенные признаки могут включать самопроизвольную активацию голосового помощника, выполнение команд без ведома пользователя и появление неизвестных устройств в истории аккаунта. В случае подозрения на взлом Дащенко рекомендует отключить колонку от сети, сменить пароль и проверить все устройства, связанные с аккаунтом.

Эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко предупредил о новой угрозе безопасности. Как пишет РИА Новости, хакеры научились взламывать умные колонки, чтобы следить за своими владельцами.

Дащенко отметил, что злоумышленники могут получить доступ к устройству, собирать личные данные пользователя и пытаться проникнуть в другие гаджеты, подключенные к тому же аккаунту.

Распознать взлом умной колонки бывает непросто. По словам специалиста, косвенные признаки могут включать самопроизвольную активацию голосового помощника, выполнение команд без ведома пользователя и появление неизвестных устройств в истории аккаунта.

В случае подозрения на взлом Дащенко рекомендует отключить колонку от сети, сменить пароль и проверить все устройства, связанные с аккаунтом.