Роскачество выявило опасные химические вещества в школьных брюках

Специалисты Роскачества проверили школьные брюки для мальчиков и обнаружили превышение допустимого уровня фенолов — опасных химических соединений, способных вызывать аллергии, мигрени и усталость. Проверка охватила 19 моделей от 12 производителей, сообщили на сайте Роскачества. По результатам исследований, превышение уровня фенолов зафиксировано у следующих брендов: «Три сезона» (черные), «Полишинель», «Перемена», Jacote, Pinkvin, Sky Lake, CoolievaKids, Handster, «Персона Junior», Kotel, Modernfeci и Z-INGER Homme.

При этом только семь моделей признаны полностью безопасными: Choupette, «Старт», Melia, Truvor, Optri, синие брюки «Три сезона» и Evrika.

Почти половина проверенных моделей вводила покупателей в заблуждение относительно состава ткани. У восьми производителей, включая Kotel, Modernfeci и Z-INGER Homme, натуральная шерсть или хлопок частично или полностью заменены полиэстером.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано у товаров из Китая: Kotel и Z-INGER Homme поставлялись без необходимых сертификатов, деклараций и «Честного знака». Российский бренд Modernfeci имел маркировку, но соответствующая декларация отсутствует в базе Росаккредитации, а дата производства на этикетке не указана.

Победителями в ходе проверки стали синие брюки «Три сезона». Они полностью безопасны, дышат и качественно сшиты, поэтому претендуют на Знак качества. Choupette также нетоксичны и комфортны, но склонны к катышкам, поэтому награду не получат. Брюки «Старт», Melia и Truvor безопасны, но плохо пропускают воздух.