РНПК определила победителей XXV региональной научно-технической конференции молодых специалистов

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), входящая в состав НК «Роснефть», подвела итоги XXV региональной научно-технической конференции (НТК). В этом году 18 участников, среди которых были молодые специалисты, молодые работники завода и ученица «Роснефть-класса» школы № 43, представили 17 проектов, направленных на улучшение технологических процессов в нефтепереработке, автоматизацию производства, а также на работу с персоналом и охрану окружающей среды.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), входящая в состав НК «Роснефть», подвела итоги XXV региональной научно-технической конференции (НТК). В этом году 18 участников, среди которых были молодые специалисты, молодые работники завода и ученица «Роснефть-класса» школы № 43, представили 17 проектов, направленных на улучшение технологических процессов в нефтепереработке, автоматизацию производства, а также на работу с персоналом и охрану окружающей среды.

Конференция охватывала шесть тематических секций, включая технологию процессов нефтегазопереработки, оборудование, промышленную энергетику, труд и экологию. Участникам было предоставлено 7 минут для представления своих разработок и 5 минут для ответов на вопросы жюри, состоящего из руководителей и специалистов завода. Жюри оценивало актуальность, новизну и практическую значимость проектов.

Генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов отметил важность полученных знаний и пожелал участникам успехов в их профессиональной карьере. Победители и призеры секций были награждены дипломами и призами, а их научные руководители также получили премии.

Научно-технические конференции служат эффективным инструментом для работы с молодежью, позволяя выявить потенциал новых сотрудников и привлечь их к инновациям. Лучшие проекты будут рекомендованы для внедрения в производство. Победители региональной НТК отправятся на следующий этап конференции — кустовую НТК НК «Роснефть», которая пройдет в мае на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе.