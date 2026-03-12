Песков рассказал, как Telegram может избежать блокировки

Пресс-секретарь президента посоветовал Telegram быть «на гибком контакте» с российскими властями. Песков заявил, что это поможет мессенджеру избежать блокировки. Ещё Telegram должен выполнить требования законов России и решить образовавшиеся проблемы. Ранее пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджера.