На «Госуслугах» запустили сервис жалоб на звонки кредиторов
Подать жалобу на неправомерные звонки и СМС кредитора или его представителя могут: должник; родитель, опекун или попечитель несовершеннолетнего или недееспособного должника; представитель должника по доверенности; человек, которому коллекторы звонят по ошибке или который согласился общаться с кредитором знакомого или родственника. Уточняется, что заявление нужно подписать электронной подписью, представив имеющиеся доказательства. ФССП рассмотрит его в течение 30 дней.
На «Госуслугах» запустили сервис жалоб на звонки кредиторов. Об этом 12 марта сообщили в Минцифры РФ.
Подать жалобу на неправомерные звонки и СМС кредитора или его представителя могут:
- должник;
- родитель, опекун или попечитель несовершеннолетнего или недееспособного должника;
- представитель должника по доверенности;
- человек, которому коллекторы звонят по ошибке или который согласился общаться с кредитором знакомого или родственника.
По данным министерства, нарушением считается разглашение сведений о долге третьим лицам, угрозы, ругань, оскорбления, оказание психологического давления, частые звонки и сообщения и другое.
Уточняется, что заявление нужно подписать электронной подписью, представив имеющиеся доказательства. ФССП рассмотрит его в течение 30 дней.