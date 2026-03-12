Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
Птн, 13
Сбт, 14
ЦБ USD 79.07 0.33 12/03
ЦБ EUR 91.94 0.04 12/03
Нал. USD 78.81 / 79.00 12/03 12:10
Нал. EUR 92.02 / 92.47 12/03 12:10
Итоги года
Публикации
Все пути пересекутся в «Аммоните». Что придумал «Зеленый сад» для удоб...
Современный ритм жизни диктует новые правила урбанистик...
26 минут назад
59
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
Вчера 13:30
344
Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?
Как машина может характеризовать личность своего облада...
Вчера 11:00
285
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 16:33
1 649
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
На «Госуслугах» запустили сервис жалоб на звонки кредиторов
Подать жалобу на неправомерные звонки и СМС кредитора или его представителя могут: должник; родитель, опекун или попечитель несовершеннолетнего или недееспособного должника; представитель должника по доверенности; человек, которому коллекторы звонят по ошибке или который согласился общаться с кредитором знакомого или родственника. Уточняется, что заявление нужно подписать электронной подписью, представив имеющиеся доказательства. ФССП рассмотрит его в течение 30 дней.

На «Госуслугах» запустили сервис жалоб на звонки кредиторов. Об этом 12 марта сообщили в Минцифры РФ.

Подать жалобу на неправомерные звонки и СМС кредитора или его представителя могут:

  • должник;
  • родитель, опекун или попечитель несовершеннолетнего или недееспособного должника;
  • представитель должника по доверенности;
  • человек, которому коллекторы звонят по ошибке или который согласился общаться с кредитором знакомого или родственника.

По данным министерства, нарушением считается разглашение сведений о долге третьим лицам, угрозы, ругань, оскорбления, оказание психологического давления, частые звонки и сообщения и другое.

Уточняется, что заявление нужно подписать электронной подписью, представив имеющиеся доказательства. ФССП рассмотрит его в течение 30 дней.