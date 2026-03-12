На «Госуслугах» запустили сервис жалоб на звонки кредиторов

Подать жалобу на неправомерные звонки и СМС кредитора или его представителя могут: должник; родитель, опекун или попечитель несовершеннолетнего или недееспособного должника; представитель должника по доверенности; человек, которому коллекторы звонят по ошибке или который согласился общаться с кредитором знакомого или родственника. Уточняется, что заявление нужно подписать электронной подписью, представив имеющиеся доказательства. ФССП рассмотрит его в течение 30 дней.