Минтранс России расширил возможность возврата билетов на пригородные поезда

С 1 сентября 2026 года в России изменятся правила возврата билетов на пригородные поезда. Об этом сообщили на сайте Минтранса РФ. Теперь вернуть билет можно будет не только в кассе, но и через мобильные приложения и сайты перевозчиков. Условия возврата остаются прежними: если билет возвращается более чем за 2 часа до отправления, пассажир получит полную стоимость за вычетом комиссии. Если возврат происходит менее чем за 2 часа до отправления, вернется только 50% стоимости. Кроме того, перевозчики обязаны информировать пассажиров об изменениях в поездках, таких как отмена поезда или изменения маршрута. Для этого при покупке билета нужно будет указать номер телефона или адрес электронной почты.

Также изменения направлены на улучшение доступности железнодорожного транспорта для людей с инвалидностью. Специальные места для пассажиров на колясках будут продаваться в первую очередь, а другие пассажиры смогут оформить такие билеты не раньше чем за 10 дней до отправления. Проезд сопровождающих лиц на специализированных местах без пассажира с инвалидностью теперь не разрешен.