«Известия»: банки смогут проверять лимит карт у клиентов без нарушения тайны

В 2027 году в России планируется запуск единого реестра банковских карт, который позволит финансовым учреждениям проверять общее количество карт, открытых клиентом в разных банках, не нарушая при этом банковскую тайну. Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на ЦБ РФ, доступ к этой системе получат регуляторы, что позволит им проверять, превышает ли клиент установленный лимит по количеству карт. Система будет функционировать таким образом, что информация о количестве карт у клиентов в других банках останется конфиденциальной. Банк не сможет увидеть, сколько именно карт имеет гражданин в других финансовых организациях. На основе данных из реестра банки смогут принимать решения о выпуске новых карт или об отказе в их оформлении.

