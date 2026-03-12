Рязань
Автоэксперт заявил, что езда с открытыми окнами может повысить расход бензина
Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин заявил, что езда с открытыми окнами может повышать расход бензина. Об этом он сообщил 12 марта RT.

По словам Ладушкина, расход бензина может повыситься в случае, если ездить на большой скорости с открытыми окнами.

«Причём, чем сильнее открыты окна, тем больше будет сопротивление воздуха на скорости, а значит, и больше расход», — объяснил автоэксперт.

При этом, по его словам, езда на небольшой скорости с открытыми окнами — скорее плюс.

«Потери от потоков воздуха будут минимальные, а водитель будет лучше слышать окружающую обстановку», — уточнил собеседник RT.

Кроме того, по словам Ладушкина, при движении на большой скорости с открытыми окнами водитель столкнется с повышенным шумом, что, как указал автоэксперт, приведёт к усталости и ухудшению концентрации внимания.