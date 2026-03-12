90 детей Рязанской области пойдут в обновленный детсад — на его ремонт и оснащение направили более 43 млн рублей

90 детей Рязанской области пойдут в обновленный детсад — на ремонт и оснащение направили более 43 млн рублей. Об этом сообщил в соцсетях глава Скопинского муниципального округа Михаил Ромодин. «В этом году детский сад „Боровичок“ ждет масштабный ремонт. Благодаря Народной программе „Единой России“ на приведение его в порядок направляем более 43 миллионов рублей, из которых 4 миллиона пойдут на современное внутреннее оснащение», — говорится в сообщении.

90 детей Рязанской области пойдут в обновленный детсад — на ремонт и оснащение направили более 43 млн рублей. Об этом сообщил в соцсетях глава Скопинского муниципального округа Михаил Ромодин.

«В этом году детский сад „Боровичок“ ждет масштабный ремонт. Благодаря Народной программе „Единой России“ на приведение его в порядок направляем более 43 миллионов рублей, из которых 4 миллиона пойдут на современное внутреннее оснащение. Работы начнем уже совсем скоро, и к концу лета почти 90 малышей смогут наслаждаться обновленным и уютным детсадом, где им будет комфортно расти и развиваться», — говорится в сообщении.

Фото: соцсети Михаила Ромодина.