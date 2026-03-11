Юрист предупредил о крупном штрафе за оставленный пакет с мусором в подъезде

По словам юриста, подъезды и прилегающие территории — общее имущество. За их загрязнение предусмотрены штрафы: до 1000 рублей за нарушение санитарных норм. Если мусор создает угрозу возгорания, штраф увеличивается до 5-15 тысяч рублей. Также временное оставление мусора может привести не только к финансовым потерям, но и проблемам с соседями.

Крупный штраф грозит тем, кто оставляет пакет с мусором в подъезде у квартиры. Об этом сообщил доцент РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев РИА «Новости».

