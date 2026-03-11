ВС России освободили Червоную Зарю в Сумской области

Помимо этого, ВС РФ поразили объекты ТЭК Украины, используемые в интересах ВСУ, а также пункты дислокации иностранных наемников. ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 370 военнослужащих. Средства ПВО РФ сбили две крылатые ракеты Storm Shadow и 350 беспилотников ВСУ самолетного типа за сутки.

