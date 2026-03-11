Во время рейдов в Рязанской области поймали более 10 пьяных водителей

В результате комплексных оперативно-профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции выявили более 10 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Помимо этого, зафиксировано более 10 нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.

Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

