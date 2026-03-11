В рязанском кардиодиспансере нашли способ проверить сердце пациентки с кардиостимулятором

В Рязанском кардиодиспансере впервые провели стресс-эхокардиографию пациентке с электрокардиостимулятором для оценки возможности серьезной операции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Отмечается, что для диагностики скрытой ишемии у 70-летней пациентки с кардиостимулятором использовали тредмил, но он не подошел. Врачи отделения хирургического лечения нарушений ритма применили специальный прибор — программист, увеличив частоту стимуляции кардиостимулятора до уровня, эквивалентного ходьбе со скоростью 4 км/ч. Пациентка находилась на кушетке, не испытывая дискомфорта.

«Мы увидели все, что требовалось. Обследование показало, что ишемии у женщины нет. Теперь ей ничто не мешает продолжить лечение сопутствующего заболевания», — пояснила Наталья Дубова.

