В рязанском кардиодиспансере нашли способ проверить сердце пациентки с кардиостимулятором

В Рязанском кардиодиспансере впервые провели стресс-эхокардиографию пациентке с электрокардиостимулятором для оценки возможности серьезной операции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Отмечается, что для диагностики скрытой ишемии у 70-летней пациентки с кардиостимулятором использовали тредмил, но он не подошел. Врачи отделения хирургического лечения нарушений ритма применили специальный прибор — программист, увеличив частоту стимуляции кардиостимулятора до уровня, эквивалентного ходьбе со скоростью 4 км/ч. Пациентка находилась на кушетке, не испытывая дискомфорта.
«Мы увидели все, что требовалось. Обследование показало, что ишемии у женщины нет. Теперь ей ничто не мешает продолжить лечение сопутствующего заболевания», — пояснила Наталья Дубова.
Фото: минздрав Рязанской области.