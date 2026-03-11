В Рязанской области женщина угрожала гостье двумя ножами из-за ревности

В селе Константиново Рыбновского района 40-летний местный житель сообщил, что его нетрезвая жена угрожает зарезать гостью двумя ножами. На место прибыли полицейские и задержали агрессивную женщину. Известно, что в тот вечер в доме хозяйки собралась компания: она, ее муж, гостья и их общий знакомый. В какой-то момент хозяйка заподозрила, что гостья проявляет интерес к ее супругу, из-за чего приревновала. В состоянии алкогольного опьянения она схватила два ножа и пригрозила расправой. Испугавшись, гостья поспешила скрыться, а муж вызвал полицию. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ, которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

