В Рязанской области задержали мужчину, ограбившего новую знакомую у нее дома

36-летняя жительница Шацка рассказала, что познакомилась с молодым человеком в магазине. Он показался ей дружелюбным и предложил угостить напитком, после чего она пригласила мужчину в гости. Во время застолья хозяйка вышла на балкон покурить, а когда вернулась, увидела, как новый знакомый крадет деньги из ее куртки. Женщина попыталась вернуть их, но мужчина ударил ее ногой в живот и сбежал. Полицейские по описанию быстро нашли и задержали 24-летнего местного жителя, который уже имел проблемы с законом. У него изъяли часть похищенных денег — 4 тысячи рублей, остальное он потратил на алкоголь. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

