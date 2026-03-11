В Рязанской области задержали мужчину, ограбившего новую знакомую у нее дома

В Шацке полицейские раскрыли ограбление местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
36-летняя женщина рассказала, что познакомилась с молодым человеком в магазине. Он показался ей дружелюбным и предложил угостить напитком, после чего местная жительница пригласила мужчину в гости.
Во время застолья хозяйка вышла на балкон покурить, а когда вернулась, увидела, как новый знакомый крадет деньги из ее куртки. Женщина попыталась вернуть их, но мужчина ударил ее ногой в живот и сбежал.
Полицейские по описанию быстро нашли и задержали 24-летнего местного жителя, который уже имел проблемы с законом. У него изъяли часть похищенных денег — 4 тысячи рублей, остальное он потратил на алкоголь.
Злоумышленника арестовали, против него возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы.