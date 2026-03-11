Рязань
В Рязанской области проведут рейды по перевозке пассажиров автобусами
В среду, 11 марта, в Рязанской области пройдут рейды, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами. Отмечается, что их проводят в целях профилактики ДТП.

В Рязанской области проведут рейды по перевозке пассажиров автобусами. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.

В среду, 11 марта, в Рязанской области пройдут рейды, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами.

Отмечается, что их проводят в целях профилактики ДТП.