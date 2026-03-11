В Рязанской области произошло массовое ДТП

В Касимове произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Автоклуб | Касимов». Отмечается, что авария случилась в микрорайоне Приокский, недалеко от АЗС. На кадрах видно, что машины съехали с дороги и имеют сильные механические повреждения. Информации о пострадавших пока нет.