В Рязанской области ИП оштрафовали за заросший сорняками сельхозучасток
В Рязанской области индивидуального предпринимателя оштрафовали за заросший сорняками сельхозучасток. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
В октябре 2025 года сотрудники управления проверили сельхозучасток ИП площадью 11,71 га в Пронском районе. Территория заросла сорняками и кустарниками.
Предпринимателя 10 марта 2026 года привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 и части 2 статьи 8.8 КоАп РФ. Ему выписали штраф 50 тысяч рублей.