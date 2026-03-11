В Рязанской области ИП оштрафовали за заросший сорняками сельхозучасток

Сотрудники управления проверили сельхозучасток ИП площадью 11,71 га в Пронском районе. Территория заросла сорняками и кустарниками. Предпринимателя 10 марта 2026 года привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 и части 2 статьи 8.8 КоАп РФ. Ему выписали штраф 50 тысяч рублей.