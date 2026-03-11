Рязань
В Рязани водители устроили драку прямо на дороге
Об этом сообщили в телеграм-канале «ЧП и ДТП Рязань». Как отметили очевидцы, инцидент произошел на проезде Шабулина. На видео молодые люди, оставив машины на середине дороги, затеяли потасовку. Все длилось пару минут, после чего каждый из них просто уехал. Причины начала конфликта неизвестны.

