В Рязани уже месяц не могут убрать дерево с проводов

В Солотче, недалеко от кафе «Гринвич», уже месяц лежит упавшее дерево, которое нависло над проводами. Об этом сообщили в телеграм-канале «Солотча инфо».

По словам очевидцев, аварийная ситуация сохраняется длительное время, однако коммунальные службы до сих пор не предприняли никаких действий.

Фото: «Солотча инфо».