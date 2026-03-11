Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
Чтв, 12
Птн, 13
ЦБ USD 78.74 -0.41 11/03
ЦБ EUR 91.9 0.06 11/03
Нал. USD 79.75 / 79.10 11/03 13:25
Нал. EUR 92.03 / 92.47 11/03 13:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
15 минут назад
33
Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?
Как машина может характеризовать личность своего облада...
2 часа назад
124
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 16:33
1 530
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 285
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани уже месяц не могут убрать дерево с проводов
В Солотче, недалеко от кафе «Гринвич», уже месяц лежит упавшее дерево, которое нависло над проводами. По словам очевидцев, аварийная ситуация сохраняется длительное время, однако коммунальные службы до сих пор не предприняли никаких действий.

В Солотче, недалеко от кафе «Гринвич», уже месяц лежит упавшее дерево, которое нависло над проводами. Об этом сообщили в телеграм-канале «Солотча инфо».

По словам очевидцев, аварийная ситуация сохраняется длительное время, однако коммунальные службы до сих пор не предприняли никаких действий.

Фото: «Солотча инфо».