В Рязани обвалился снег с крыши вместе со снегозадержателем

По словам очевидцев, снег сошел на улице Октябрьской, 54. Отмечается, что вместе с ним упал на землю и парапет. Известно, что рядом с местом инцидента находится школа.

В Рязани обвалился снег с крыши вместе со снегозадержателем. Об этом сообщили в телеграм-канале «ЧП и ДТП Рязань».

По словам очевидцев, снег сошел на улице Октябрьской, 54. Отмечается, что вместе с ним упал на землю и парапет. Известно, что рядом с местом инцидента находится школа.

Фото: «ЧП и ДТП Рязань».