В Рязани автобусу № 20 временно изменили маршрут из-за снежных завалов

Теперь автобус не поворачивает на Касимовское шоссе. По информации мэрии, из-за снежных обледеневших завалов маршрут автобуса № 20 изменен до того момента, пока не расширят проезжую часть. «Следить за изменениями можно на официальном сайте МУП УРТ», — отметили в ведомстве.

