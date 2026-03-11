Рязань
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
14 минут назад
25
Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?
Как машина может характеризовать личность своего облада...
2 часа назад
124
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 16:33
1 530
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 285
В Рязани 11 марта отключили отопление и горячую воду и отопление на нескольких улицах, в списке — детские сады
С полным списком отключений можно ознакомиться на сайте РЗН. Инфо по ссылке ниже.

В Рязани 11 марта проходят плановые и экстренные ремонтные работы на теплосетях, в связи с чем ряд улиц временно остался без отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе МУП РМПТС.

С 9:00 для ремонта теплотрассы приостановлена подача тепла и горячей воды по адресам: улица Гоголя, дома 48, 50, 52, 52к1, 54, 56, 58/9; улица Черновицкая, дома 20, 22/46; детский сад № 81. Работы планируют завершить к 18:00.

Также с 9:00 из-за ремонта в электрическом щите отключили отопление в домах на улице Новоселов, 15, 15к1, 17, 19, 19к1; на улице Советской Армии, 1/34, 3, 3к1, 5, 5к1, 7, 7к1, 9; на Касимовском шоссе, 38, 38к1. Здесь подачу тепла обещают восстановить уже к 10:00.

С 9:45 ведутся ремонтные работы на теплотрассе по улице Черновицкой, 4к1, 4к2, 6к1, 6к2, 6к3, а также в детском саду № 85. Отопление и горячую воду в этих зданиях планируют дать к 15:00.

Кроме того, с 9:50 отключили горячую воду для замеров параметров на улице Павлова, 3, 12, 22; Первомайском проспекте, 24/1, 23/7 и в детском саду № 20. Здесь подача ресурса возобновится в 10:30.

Помимо этого, без горячего водоснабжения остались жители нескольких домов на улице Новаторов: 5к1, 9к1, 11к1, 15к1, 19к1, 19к3, 25, 27, 29. Отключение также затронуло школы № 60, 61, 26, детский сад № 134 и Рязанский геронтологический центр имени Мальшина. Информация о сроках завершения работ на этом участке уточняется.

Список адресов может быть скорректирован в ходе работ.