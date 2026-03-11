В ОКБ рязанцу с инсультом за час растворили тромб

41-летний мужчина дома потерял сознание. Его обнаружила жена и вызвала скорую. Медики заподозрили инсульт и доставили пациента в ОКБ. Диагноз подтвердился. Как рассказал заведующий отделением ОНМК Олег Сорокин, мужчине провели тромболитическую терапию. Это метод, позволяющий восстановить кровоток и спасти клетки мозга, но он эффективен только в первые часы после приступа. Через 15 дней мужчину выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.

В ОКБ рязанцу с инсультом за час растворили тромб. Об этом сообщили 11 марта в соцсетях медучреждения.

41-летний мужчина дома потерял сознание. Его обнаружила жена и вызвала скорую. Медики заподозрили инсульт и доставили пациента в ОКБ.

Диагноз подтвердился. Как рассказал заведующий отделением ОНМК Олег Сорокин, мужчине провели тромболитическую терапию. Это метод, позволяющий восстановить кровоток и спасти клетки мозга, но он эффективен только в первые часы после приступа.

Через 15 дней мужчину выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.

Фото: группа ОКБ в «ВК».