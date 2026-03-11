В мэрии прокомментировали дыру в полу рязанской маршрутки

Как рассказали в мэрии, автобус снят с линии. Транспорт отправили в кузовной ремонт. «Автобус маршрута 68 обслуживает коммерческий перевозчик ООО „Альфа Транс“. Перевозчику поручено усилить контроль за техническим состоянием автобусов при выпуске и возвращении транспортных средств с линии», — сообщили в горадминистрации. Напомним, рязанцам удалось заснять дыру в полу рязанского автобуса.