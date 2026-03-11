В Госдуме заявили, что аборты без медпоказаний нужно убрать из ОМС

Как заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, аборты без медпоказаний не должны финансироваться государством, как не оплачивается пластическая хирургия и услуги косметологов. Ранее в Госдуме предложили сделать обязательным согласие мужа на прерывание беременности.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что аборты без медпоказаний необходимо выводить из ОМС. Ее слова 11 марта передало ТАСС.

Как заявила депутат, аборты без медпоказаний не должны финансироваться государством, как не оплачивается пластическая хирургия и услуги косметологов.

Ранее в Госдуме предложили сделать обязательным согласие мужа на прерывание беременности.