В Госдуме раскрыли главную цель замедления Telegram
Государство в вопросах регулирования интернет-ресурсов не собирается запрещать вести бизнес в России, однако основная задача заключается в том, чтобы компании соблюдали российское законодательство. Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что мессенджер Telegram необходимо отрегулировать, а не блокировать. Об этом пишет НСН.

Напомним, в сети разгорелся скандал из-за заявлений о запрете рекламы в Telegram. Позже в ФАС высказались по этому поводу.

Также в Госдуме заявляли, что после слов Путина у Telegram осталось немного времени.