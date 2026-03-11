В Госдуме раскрыли главную цель замедления Telegram

Государство в вопросах регулирования интернет-ресурсов не собирается запрещать вести бизнес, однако основная задача — чтобы компании соблюдали законодательство. Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что мессенджер Telegram необходимо отрегулировать. «Telegram — это всего лишь 1 из 1000 пунктов в вопросах связи, которые надо отрегулировать государству. Нет никакой задачи все запретить, но есть задача отрегулировать. Если руководство компании адекватное, оно должно выполнить требования российского законодательства», — отметил Свинцов. Он подчеркнул, что процесс регистрации и взаимодействия с государственными органами не является сложным и может быть завершен в короткие сроки.

Напомним, в сети разгорелся скандал из-за заявлений о запрете рекламы в Telegram. Позже в ФАС высказались по этому поводу.

Также в Госдуме заявляли, что после слов Путина у Telegram осталось немного времени.