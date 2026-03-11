В Госдуме предложили ужесточить правила содержания крыш в период оттепели

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил новые меры для улучшения правил по уходу за крышами в зимний период. Об этом пишет РИА Новости.

Свищев хочет, чтобы управляющие компании стали более ответственными за очистку крыш от снега и наледи, особенно в оттепель. Он обратился к главе Минстроя Ирику Файзуллину с предложением уточнить, как и когда должны проводиться работы по очистке, а также усилить наказания для тех, кто не выполняет эти требования.

Депутат отметил, что каждый год возникают проблемы с падающим снегом и льдом, приводящие к травмам и повреждению имущества. Он считает, что управляющие компании должны заранее готовиться к таким ситуациям и знать, как действовать.

Также предлагается улучшить взаимодействие между УК и экстренными службами, чтобы быстрее реагировать на обращения граждан. Свищев уверен, что эти меры помогут снизить количество несчастных случаев и сделают дворы более безопасными для жителей.