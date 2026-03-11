В Госдуме предложили перечислять по 100 тысяч рублей каждому новорожденному

В Госдуме предложили зачислять каждому новорожденному по 100 тысяч рублей из федерального бюджета на специальный именной счет. С такой инициативой к председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину обратился лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Согласно предложению, при рождении ребенка для него будут открывать специальный сберегательный счет, на который государство перечислит 100 тысяч рублей. Средствами можно будет воспользоваться после достижения совершеннолетия — вместе с накопившимися процентами.

Открывать такие счета, по замыслу автора инициативы, должен Пенсионный фонд на основании данных Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Предполагается, что накопленные средства помогут молодым людям оплатить обучение, купить автомобиль или вложить деньги в строительство дома или покупку квартиры.