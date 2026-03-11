Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
Чтв, 12
Птн, 13
ЦБ USD 79.07 0.33 12/03
ЦБ EUR 91.94 0.04 12/03
Нал. USD 79.06 / 79.00 11/03 18:25
Нал. EUR 91.83 / 92.85 11/03 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
10 часов назад
250
Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?
Как машина может характеризовать личность своего облада...
12 часов назад
228
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 16:33
1 582
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 326
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили перечислять по 100 тысяч рублей каждому новорожденному
В Госдуме предложили зачислять каждому новорожденному по 100 тысяч рублей из федерального бюджета на специальный именной счет. С такой инициативой к председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину обратился лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

В Госдуме предложили зачислять каждому новорожденному по 100 тысяч рублей из федерального бюджета на специальный именной счет. С такой инициативой к председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину обратился лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Об этом сообщает «Лента. ру».

Согласно предложению, при рождении ребенка для него будут открывать специальный сберегательный счет, на который государство перечислит 100 тысяч рублей. Средствами можно будет воспользоваться после достижения совершеннолетия — вместе с накопившимися процентами.

Открывать такие счета, по замыслу автора инициативы, должен Пенсионный фонд на основании данных Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Предполагается, что накопленные средства помогут молодым людям оплатить обучение, купить автомобиль или вложить деньги в строительство дома или покупку квартиры.