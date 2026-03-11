В Госдуме предложили обязать детей мигрантов в 18 лет выехать из России

Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект, обязывающий детей трудовых мигрантов выехать из РФ в 30 дней после 18 лет без оснований для проживания или оформить патент. Об этом сообщило издание РИА Новости.

Проектом предлагается запретить выдачу и продление трудового патента мигрантам с доходами ниже прожиточного минимума, который может быть увеличен с учетом регионального коэффициента. Также законопроект предусматривает автоматическое предоставление налоговыми органами данных о доходах мигрантов в МВД России за три, шесть, девять и двенадцать месяцев.

Для подтверждения проживания в России мигранты должны предоставить справку о доходах или копию налоговой декларации за прошедший год. Помимо прочего, предлагается аннулировать ВНЖ или РВП мигрантов, работавших менее десяти месяцев в году, если они не уплатили НДФЛ за этот период.