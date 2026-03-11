В ДТП на «Северном обходе» в Рязани пострадали два человека

Авария произошла вечером 10 марта на 4-м километре автодороги «Северный обход». 27-летний рязанец, управляя автомобилем Opel Astra, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2112», под управлением 23-летнего местного жителя. Водитель автомобиля «ВАЗ-2112» и его 23-летний пассажир с травмами доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ДТП на «Северном обходе» в Рязани пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Авария произошла вечером 10 марта на 4-м километре автодороги «Северный обход». 27-летний рязанец, управляя автомобилем Opel Astra, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2112», под управлением 23-летнего местного жителя.

Водитель автомобиля «ВАЗ-2112» и его 23-летний пассажир с травмами доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.