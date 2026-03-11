В Челябинске клиент салона красоты сломал палец администратору

Отмечается, что после сеанса массажа мужчина неожиданно потребовал вернуть деньги за услугу, не объясняя причины. Когда администратор отказалась выполнить его просьбу, он устроил беспорядок на ресепшене и напал на массажистку. В попытке защитить коллегу, администратор вмешалась, но мужчина схватил ее за палец и вывернул до хруста. Пострадавшую девушку срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Нападавший успел скрыться с места происшествия, в настоящее время его разыскивает полиция.

