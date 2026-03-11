Рязань
Итоги года New
Публикации
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
14 минут назад
25
Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?
Как машина может характеризовать личность своего облада...
2 часа назад
124
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 16:33
1 530
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 285
В Челябинске клиент салона красоты сломал палец администратору
В Челябинске в салоне красоты клиент сломал палец администратору заведения. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Отмечается, что после сеанса массажа мужчина неожиданно потребовал вернуть деньги за услугу, не объясняя причины. Когда администратор отказалась выполнить его просьбу, он устроил беспорядок на ресепшене и напал на массажистку.

В попытке защитить коллегу, администратор вмешалась, но мужчина схватил ее за палец и вывернул до хруста.

Пострадавшую девушку срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Нападавший успел скрыться с места происшествия, в настоящее время его разыскивает полиция.