В Бурятии мать опрокинула плиту на ребенка, чтобы скрыть его смерть. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

По данным следствия, днем 9 марта подозреваемая легла с маленьким сыном на кровать, стала кормить его смесью из бутылки, а затем уснула. Ребенок задохнулся. Когда женщина проснулась, она обнаружила мальчика мертвым.

Как отметили в СК, подозреваемая испугалась, отнесла тело на кухню, положила на пол и, пытаясь инсценировать несчастный случай, перевернула на умершего ребенка электрическую плиту, после чего вышла из квартиры и направилась в магазин.

Позже позвонила в скорую и заявила о падении плиты на сына. При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть мальчика наступила от асфиксии. После этого подозреваемая рассказала правду.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства преступления устанавливаются.

Фото: Telegram-канал СУ СК России по Республике Бурятия.