В Брянске шесть человек погибли в результате обстрела ВСУ

В Брянске шесть человек погибли, а 37 получили ранения в результате обстрела ВСУ с использованием британских ракет Storm Shadow.

По данным военных пабликов, предположительной целью удара было предприятие по производству микроэлектроники «Кремний».

Обстрел произошел в районе крупной транспортной развязки, рядом с которой расположены торговые центры, здание Следственного комитета и жилые дома. Также в результате ударов повреждены около 20 автомобилей.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ провели ракетный удар по Брянску. Сырский отметил, что «операция прошла успешно».