Трихологи предупредили о риске облысения из-за мытья головы проточной водой

Нефильтрованная водопроводная вода может повредить волосяные фолликулы, вызвать закупорку, сухость, зуд, шелушение кожи головы и облысение, особенно у людей с генетической или гормональной предрасположенностью, предупреждает Миронова. Также, по словам специалиста, металлы и примеси изменяют цвет волос, закупоривают поры и вызывают воспаление. Жесткость воды делает волосы сухими, ломкими и трудно укладываемыми, нарушая pH кожи и вызывая перхоть, а хлор разрушает кератин, делая волосы тонкими.