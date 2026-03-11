С начала года в Рязанской области появились на свет более тысячи малышей
С начала года в Рязанской области появились на свет 1143 малыша. «Сердечно поздравляем родителей с этим знаменательным событием и желаем семьям счастья, благополучия и крепкого здоровья», — говорится в сообщении.
