С 1 июня в России введут новый ГОСТ для фруктов

С1 июня 2026 года в России начнут действовать новые правила для производителей и продавцов фруктов. Соответствующий ГОСТ утвержден на федеральном уровне и ужесточает требования к качеству семечковых и косточковых плодов. Документ вводит жесткие рамки по содержанию токсичных веществ, пестицидов и микотоксинов. Полностью исключается использование генно-модифицированных организмов. Кроме того, стандарт обязывает производителей соблюдать экологические нормы.

С1 июня 2026 года в России начнут действовать новые правила для производителей и продавцов фруктов. Соответствующий ГОСТ утвержден на федеральном уровне и ужесточает требования к качеству семечковых и косточковых плодов. Об этом сообщило издание Readovka.

Документ вводит жесткие рамки по содержанию токсичных веществ, пестицидов и микотоксинов. Полностью исключается использование генно-модифицированных организмов. Кроме того, стандарт обязывает производителей соблюдать экологические нормы: бережно относиться к природе, экономить ресурсы и энергию. Под выращивание таких фруктов отведут отдельные участки.

Продукцию, которая пройдет проверку и будет соответствовать новым стандартам, начнут маркировать специальным знаком «Зеленый эталон». Эта отметка станет гарантией для покупателей: фрукты безопасные, чистые и качественные.