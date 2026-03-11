Рязанцы возмутились состоянием зоны мусорных баков возле дома на улице Бирюзова

Рязанцы возмутились состоянием зоны мусорных баков возле дома 8 на улице Бирюзова. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «62, Московский: Канищево, Приокский, Семчино RZN». «И ЖЭУ номер 11 это не волнует», — отмечают местные жители.