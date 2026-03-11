Рязанцам рассказали о погоде на 12 марта

В четверг, 12 марта, в регионе будет облачно, с прояснениями. Преимущественно без осадков. Гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -3, +2°C, днем поднимется до +3, +8°C.