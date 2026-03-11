Росстат: рабочий день в России в 2025 году сократился на две минуты

Средняя продолжительность рабочего дня в России в 2025 году немного сократилась и составила 7 часов 9 минут. Это на две минуты меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит Росстат. По информации ведомства, средняя фактическая продолжительность рабочего дня в прошлом году составила 7,16 часа, что на 0,3% ниже показателя 2024 года.