Россиянам начали рассылать фальшивые письма от ФНС с опасными QR-кодами

В последнее время граждане стали получать электронные письма, оформленные от имени Федеральной налоговой службы (ФНС), в которых сообщается о наличии неуплаченного налога или задолженности. Как уточники в телеграм-канале «Вестник Киберполиции России», в таких сообщениях мошенники предлагают быстро решить проблему, перейдя по QR-коду для оплаты. Однако эксперты предупреждают, что этот QR-код может вести на фишинговый сайт, замаскированный под официальный сервис. На таких страницах злоумышленники требуют от пользователей ввести номер телефона, данные паспорта и информацию о банковской карте.

Чтобы избежать потери личных данных и финансовых средств, специалисты рекомендуют проверять информацию о налогах только через личный кабинет на официальном сайте ФНС. Не стоит переходить по QR-кодам из писем от неизвестных отправителей и вводить свои персональные данные на непроверенных ресурсах.