Россиянам начали рассылать фальшивые письма от ФНС с опасными QR-кодами
Чтобы избежать потери личных данных и финансовых средств, специалисты рекомендуют проверять информацию о налогах только через личный кабинет на официальном сайте ФНС. Не стоит переходить по QR-кодам из писем от неизвестных отправителей и вводить свои персональные данные на непроверенных ресурсах.