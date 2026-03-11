РИА Новости: РКН заблокировал более 25 тысяч запрещенных материалов в соцсетях

В январе и феврале 2026 года Роскомнадзор заблокировал более 25 тысяч материалов в российских соцсетях, включая ЛГБТ*-контент. «За два месяца 2026 года было заблокировано более 25 тысяч запрещенных материалов», — сообщили там. Отмечается, что чаще всего в интернете можно встретить материалы ЛГБТ*-тематики, случаи вовлечения несовершеннолетних в незаконные действия, программы для обхода блокировок и рекламу алкоголя. *Движение, признанное экстремистским и запрещенное в России.

