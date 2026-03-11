Почетным донорам Рязанской области напомнили, кто может получить ежегодную выплату

Жители Рязанской области, имеющие знаки «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», могут ежегодно получать деньги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства туда и соцзащиты.

Для оформления выплаты необходимо войти в профиль на «Госуслугах», заполнить реквизиты или посетить МФЦ, соцзащиту или оставить заявку на портале. Понадобятся только паспорт и удостоверение награды.