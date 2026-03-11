Рязань
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
3 часа назад
Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?
Как машина может характеризовать личность своего облада...
5 часов назад
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 16:33
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
Почетным донорам Рязанской области напомнили, кто может получить ежегодную выплату
Жители Рязанской области, имеющие знаки «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», могут ежегодно получать деньги. Для оформления выплаты необходимо войти в профиль на «Госуслугах», заполнить реквизиты или посетить МФЦ, соцзащиту или оставить заявку на портале. Понадобятся только паспорт и удостоверение награды.

Жители Рязанской области, имеющие знаки «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», могут ежегодно получать деньги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства туда и соцзащиты.

Для оформления выплаты необходимо войти в профиль на «Госуслугах», заполнить реквизиты или посетить МФЦ, соцзащиту или оставить заявку на портале. Понадобятся только паспорт и удостоверение награды.