Песков: ограничение интернета в РФ будет, пока нужны меры безопасности

Ограничения интернета в России будут вводиться до тех пор, пока нужны меры для обеспечения безопасности россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Если спрашивать, насколько долго продлятся эти действия — настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности наших граждан. Думаю, здесь и у граждан не может быть сомнений, что главное — это обеспечение безопасности», — заявил Песков журналистам.

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков.