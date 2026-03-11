Момент ракетного удара по Брянску попал на видео

Момент ракетного удара по Брянску попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По последним данным, жертвами атаки стали шесть человек, пострадали 37.

«Киевский режим наносил удар по гражданскому населению преднамеренно. Секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может этого не видеть. Не может не видеть он и числа убитых и раненых. Постоянное представительство России обязательно доведёт и эту информацию до ооновцев», — отметила дипломат Мария Захарова.

Напомним, удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow. На трагедию в Брянске отреагировал Павел Малков.